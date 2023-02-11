Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника prostomob.com.

Как говорится в источнике, недавно американский регулятора FTC дал разрешение компании Джеффа Безоса на запуск спутникового интернета.

Сообщается, что компания Amazon может запустить около 3 236 спутников для того, чтобы обеспечить качественным интернетом целую планету.

Также стало известно, что каждые 6 месяцев интернет-ритейлер должен отчитываться перед регуляторов FTC о запуске, а также об утилизации спутников в космосе. В случае, если в компании возникли какие-либо проблемы в данном направлении, то они также должны сообщить об этом в FTC.

На рынке спутникового интернета компания Безоса будет вынуждена конкурировать с крупной компанией Starlink, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.

Ранее сообщалось о том, что компания Starlink, которая принадлежит Илону Маску урезала возможности для украинских военных.