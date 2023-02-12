Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные источника prostomob.com.

Как стало известно из источника, правительству Японии не нравится то, что крупные производители техники и операционных систем Google и Apple контролируют весь рынок страны. Власти страны считают, что на рынке должна присутствовать здоровая конкуренция.

В связи с этим регулятор вводит несколько комплексов мер, которые помогут обеспечить конкуренцию на рынке. Первый из блоков регулирования будет направлен на борьбу с самопиаром крупных компаний, а также на обеспечения доступа для всех разработчиков.

Второй блок предназначен на улучшение переносимости между самими программами и пользовательскими данными. Регулятор считает, что допуск к рынку должны получить все программы, которые соответствуют принятым стандартам.

Третий блок будет направлен на честность и прозрачность компаний. Регулятор считает, что крупные компании должны своевременно сообщать об изменениях в своих правилах.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что компания Джеффа Безоса Amazon планирует запустить в космос несколько тысяч спутников для обеспечения интернетом целой планеты.