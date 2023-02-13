О том, что начиная с воскресенья, в социальных сетях появилась разнообразная информация, касающаяся связанной с Российской Федерацией хакерской группы «Killnet», анонсировавшей кибератаку на серверы НАТО, включая полное блокирование доступа к странице штаб-квартиры Сил спецопераций (NSHQ), пишет «НБН» со ссылкой на материал издания «Handelsblatt».

В комментариях «Handelsblatt», пресс-секретарь НАТО подтвердила инцидент, и то, что специалистами Альянса ведется работа с вторжением в работу нескольких сайтов. Однако на официальных страницах НАТО так и не появилось никаких объяснений, связанных с указанным инцидентом.

На данный момент основной сайт НАТО полноценно работает, как и Парламентской ассамблеи НАТО, а сайт NSHQ тоже восстановили.

Отметим, что вышеописанная хакерская группа достаточно известна, и последние их «работы» — не только серия кибератак против многих стран-членов ЕС. Не так давно пророссийские хакеры осуществили взлом норвежских правительственных сайтов и сервисов, обозначив это как месть за ограничение Норвегией привычного маршрута транзита грузов на остров Шпицберген.

Ранее мы писали, как в США оценили последствия новой глобальной атаки кибертеррористов.