Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что инженеры РФ создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Чиновник похвастался испытаниями «птички», опубликовав соответствующее видео, где локацию и лица тех, кто проводит презентацию, скрыто.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на The Moscow Times.

Вскоре выяснилось, что «отечественный» беспилотник принадлежит компании CUAV Tech и есть в продаже на популярном китайском маркетплейсе AliExpress. Российские инженеры взяли БПЛА и закрасили его оригинальное название, как это делают оккупанты с дронами-камикадзе иранского производства.

«Разработчики» утверждают, что они «выпустили» 45 «птичек» и обещают поставлять десятки таких устройств для армии. Известно, что РФ намеренна закупить около ста беспилотников.

Напомним, что в прошлом году Министерство промышленности и торговли РФ заявило о запуске производства отечественных беспилотников на заводе в Санкт-Петербурге.