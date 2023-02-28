Об этой уникальной военной технике, получившей название «SurveilSPIRE», пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт компании «Rheinmetall».

В частности, данные комплексы предназначаются для наблюдения за большими участками местности, даже если есть только минимальное количество обслуживающего персонала. Примечательно, что данный проект «Rheinmetall» разработал в сотрудничестве с эстонской компанией «DefSecIntel».

Компоненты этой разведывательной системы: мобильные башни наблюдения с камерами, способные работать как днем, так и ночью; автоматические пилотируемые мини-дроны с системой координации; небольшие транспортные средства.

Башни наблюдения «SurveilSPIRE» (произведены «DefSecIntel») можно с легкостью погрузить на прицепы и быстро доставить к месту размещения. При этом, для сборки всей системы достаточно трех человек, поскольку весь процесс полностью автоматизирован.

Также, почти сразу после подключения комплекса к беспроводным каналам связи (4G или «Starlink»), видео с дронов или башен передается на мобильный командный пункт, расположенный вдали от объектов слежки. Отдельного упоминания стоит то, что солнечные панели обеспечивают беспрерывную работу установки, то есть не нужно искать питающие кабели или иной источник энергии.

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