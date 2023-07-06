О том, что иногда могут возникнуть некоторые сложности с зарядкой мобильного телефона или смартфона вследствие внезапного отключения электричества, но если знать определенные секреты, то устройство останется работоспособным относительно продолжительный период, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Стены».

В частности, для поддержания заряда устройств при отключении электроэнергии, необходимо:

уменьшить интенсивность подсветки экрана, так как высокая яркость потребляет больше энергии;

отключить Bluetooth/Wi-Fi — эти сервисы перманентно сканируют окружающие устройства и сети, расходуя заряд;

закрыть ненужные фоновые приложения — они тоже используют ресурсы и потребляют энергию;

отключить автоматическое обновление приложений — «сжигает» не только энергию, но и расходует интернет-трафик;

перейти в режим энергосбережения, что поможет продлить время работы аккумулятора;

отключить вибрацию/звуки уведомлений;

не допускать экстремальных перепадов температуры, так как батарея активнее разряжается при низких или высоких показателях;

использовать оригинальное зарядное устройство, поскольку оно положительно влияет на скорость и эффективность зарядки;

подключить повербанк при возможности;

чаще отключать телефон при ненадобности.

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