О том, что иногда могут возникнуть некоторые сложности с зарядкой мобильного телефона или смартфона вследствие внезапного отключения электричества, но если знать определенные секреты, то устройство останется работоспособным относительно продолжительный период, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Стены».
В частности, для поддержания заряда устройств при отключении электроэнергии, необходимо:
- уменьшить интенсивность подсветки экрана, так как высокая яркость потребляет больше энергии;
- отключить Bluetooth/Wi-Fi — эти сервисы перманентно сканируют окружающие устройства и сети, расходуя заряд;
- закрыть ненужные фоновые приложения — они тоже используют ресурсы и потребляют энергию;
- отключить автоматическое обновление приложений — «сжигает» не только энергию, но и расходует интернет-трафик;
- перейти в режим энергосбережения, что поможет продлить время работы аккумулятора;
- отключить вибрацию/звуки уведомлений;
- не допускать экстремальных перепадов температуры, так как батарея активнее разряжается при низких или высоких показателях;
- использовать оригинальное зарядное устройство, поскольку оно положительно влияет на скорость и эффективность зарядки;
- подключить повербанк при возможности;
- чаще отключать телефон при ненадобности.
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