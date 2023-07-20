О том, что многие владельцы смартфонов не подозревают — выкладывая свои устройства на жесткую поверхность экраном вверх, можно не только повредить дисплей и фронтальную камеру «гаджета», но и сократить время его работы, пишет «НБН», ссылаясь на материал «ТСН».

Например, если смартфон положить экраном вниз — это защитит устройство от образования царапин, трещин и сколов на стекле, чем существенно снизит вероятные траты на ремонт, так как при повреждении задней крышки, стоимость восстановления аппарата будет в несколько раз меньше.

Также, стоит учесть, что охлаждение смартфона в основном проходит посредством теплообмена с задней панелью, обеспечивающей более тесный контакт с окружающей средой, подобным образом снижая температуру рядом с батареей (при перепадах температурного режима, аккумулятор разряжается интенсивнее).

Кроме того, необходимо учитывать и правила этикета — если мобильный телефон постоянно высвечивает различные сообщения/уведомления о пропущенных звонках, то это отвлекает от личного общения, да и окружающим такое вряд ли нравится.

Ранее мы писали о том, что специалисты рассказали, какие методы позволят несколько ускорить работу смартфона.