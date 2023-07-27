Если вы приобретаете наушники Самсунг, Sennheiser, JBL или Sony, то можете не сомневаться в качестве товара. Продукция этих компаний оснащается чувствительными микрофонами, отличается надежной сборкой и отличной передачей звука. Чтобы подобрать подходящее устройство исходя из запросов, стоит подробнее рассмотреть технические характеристики.

Какие бывают наушники

Если вы впервые выбираете наушники, при расшифровке спецификаций могут возникнуть сложности. Новичкам непросто оценить значение некоторых функций. Чтобы не ошибиться с выбором, прежде всего определитесь, какие наушники вам нужны. Производители выпускают модели разной формы, размеров, дизайна. Основные виды:

Наушники-вкладыши . Закладываются внутрь ушной раковины.

. Закладываются внутрь ушной раковины. Полноразмерные . Полностью закрывают ушную раковину снаружи.

. Полностью закрывают ушную раковину снаружи. Накладные . В таких моделях амбушюры закрывают ушную раковину частично.

. В таких моделях амбушюры закрывают ушную раковину частично. Беспроводные. Отличаются от проводных моделей способом передачи сигнала — чаще по стандарту Bluetooth.

Важное преимущество вкладышей — компактные размеры, благодаря чему устройство можно переносить даже в небольшой сумке. Из-за небольшого размера качество звука у вкладышей хуже, чем у накладных или полноразмерных аналогов.

Накладные изделия меньше полноразмерных моделей, что обеспечивает удобство использования. Они передают естественный звук. Качество звучания выше, чему у вкладышей, за счет увеличенных излучателей (драйверов, которые преобразуют электрическую энергию в акустическую). Но есть у накладных наушников и ряд недостатков:

Невысокие показатели звукоизоляции. Если вы включаете музыку на большой громкости, ее услышат и окружающие.

Слабая блокировка фонового шума. В случае прослушивания аудиофайлов на малой громкости внешние звуковые помехи могут искажать восприятие информации.

Большие габариты в сравнении с вкладышами.

Полноразмерные модели реалистично воссоздают слуховое пространство — ощущение физического пространства, построенного посредством звука. Наушники полностью закрывают ухо. В результате звуковые колебания перенаправляются в слуховой проход без потерь — не рассеиваются в процессе перемещения к слуховому анализатору.

Беспроводные наушники — портативное, миниатюрное устройство, которое помещается даже в небольшом кармане. В числе преимуществ — много настроек для комфортного прослушивания звуковой информации. Отсутствие провода исключает распространенную проблему проводных моделей — запутывание шнура, которое часто приводит к поломкам аксессуара.

С помощью наушников можно наслаждаться любимыми треками, прослушивать подкасты и аудиокниги, смотреть фильмы и общаться с собеседниками. Независимо от цели приобретения гаджета, выбирайте устройства от проверенных производителей. Даже базовые устройства с минимальным функционалом от ведущих брендов порадуют качеством и долговечностью.