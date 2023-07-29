О том, как повысить темпы заряда аккумулятора смартфона, пишет «НБН», ссылаясь на экспертное мнение профильного портала iTechUA.

В частности, необходимо выполнить несколько нехитрых действий перед подзарядкой:

выключить смартфон — энергия батареи не будет использоваться, и телефон зарядится существенно быстрее;

включить режим «полета» — Bluetooth и Wi-Fi, серьезно ускоряющие разрядку батареи, будут недоступны;

не нагружать смартфон в период зарядки просмотром видео или играми;

подключать смартфон не через USB-порт компьютера/ноутбука, а напрямую в розетку через адаптер — зарядится значительно быстрее;

не переохлаждать/не перегревать аккумулятор — экстремальные температуры снижают темпы зарядки;

пользоваться только оригинальным кабелем, поскольку дешевые аналоги могут не соответствовать типу батареи аккумулятора в смартфоне.

Ранее мы писали о том, почему смартфон следует класть экраном вниз, а не вверх.