О том, что после распространения сведений, касающихся открытия вакансии Product Manager для платформы машинного обучения с зарплатой до 900 000 долларов, творческое сообщество подняло волну критики против Netflix, но компания даже не думает останавливаться, пишет «НБН», ссылаясь на материал Techcrunch.

В частности, в Netflix открыли еще как минимум 5 похожих вакансий:

Руководитель инженерного отдела в сфере машинного обучения — от 449 000 до 842 000 долларов/ежегодно;

Научный сотрудник (уровень 6) в области машинного обучения — от 390 000 до 900 000 долларов/ежегодно;

Технический директор (AI/ML — R&D Tech Lab) — от 450 000 до 650 000 долларов/ежегодно;

Инженер-программист (уровень 5) для платформы машинного обучения — от 100 000 до 700 000 долларов/ежегодно;

Специалист по машинному обучению (уровень 5) — от 150 000 до 750 000 долларов/ежегодно.

Учитывая заработные платы банального члена актерского союза SAG в 30 000 долларов/ежегодно, некоторым особам лучше задуматься о смене сферы деятельности.

Ранее мы писали о том, что в Верховной Раде Украины решили радикально решить проблему задолженностей по зарплате.