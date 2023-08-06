О том, что общественные беспроводные точки доступа могут быть весьма небезопасны, поскольку существует высокая вероятность подвергнуться вирусной атаке, и потому во избежание серьезных проблем, следует придерживаться нескольких простейших правил информационной гигиены, пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного портала iTECHua.

В частности, мошенники часто заранее встраивают вредоносный код в сайты или приложения, и при подключении к общедоступной Wi-Fi сети, «гаджет» может быть инфицирован либо скомпрометирован, а личные данные — похищены.

По этим причинам, лучше обращать внимание на наличие символа, свидетельствующего о безопасности соединения, — иконки замка в верхней строке браузеров, в особенности, на страницах, где проводится оплата.

Также, лучше не передавать важные данные посредством публичных сетей, так как там зачастую нет серьезного шифрования, что делает их уязвимыми для действий хакеров, которые, при желании, могут перехватывать информацию об аккаунтах и кредитных карточках.

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