О том, что всегда оставаться на связи, поможет приобретение портативного зарядного устройства — повербанка, пишет «НБН», ссылаясь на рекомендации специалистов, опубликованные «24-каналом».

В частности, для зарядки исключительно смартфона, хватит повербанка с емкостью аккумулятора в 5 000 мАмпер/часов. Также, выходные и входные разъемы этого устройства имеют существенное значение: для телефона достаточно 1 Ампера — все что больше уже подойдет для зарядки планшетов/ноутбуков.

Кроме того, нужно внимательно изучить отзывы покупателей, прежде чем заказать товар, и обратить внимание на нижеуказанные факторы в комментариях, касающиеся:

надежности;

наличия сертификатов безопасности;

качества встроенной батареи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты рассказали, какими средствами лучше не протирать экран смартфона.