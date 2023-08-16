О том, почему у любого смартфона, даже находящегося защитном чехле, в особенности, если корпус сделан из металла или стекла, рано или поздно могут образоваться царапины, а также как избежать подобных повреждений, пишет «НБН», ссылаясь на материал «ТСН».

Как стало известно, зачастую под поверхность чехла попросту попадает пыль или кварцевые песчинки с микроскопическими (при условии, что телефон упал в песок), но весьма острыми краями — эти «раздражители» гораздо прочнее отполированного металла или защитного стекла: уже спустя несколько часов, на корпусе телефона могут проявиться первые повреждения.

Чтобы не допустить царапин на смартфоне, следует, собираясь на пляж или пикник, позаботиться предварительно и купить герметичный кейс, предохраняющий устройство от кварцевых частиц песка. Кроме того, лучше избегать использования смартфона на пляже — микрочастицы песка остаются на кончиках пальцев и могут повредить экран при прокрутке или наборке текста.

Также, необходимо на регулярной основе чистить чехол смартфона от скопления мусора, состоящего из мелких частиц, которые со временем могут повредить корпус — мыть «защиту» хотя бы 2 раза в месяц, а «гаджет» — протирать от пыли.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперты рассказали, какие «слабые места» телефона нужно проверять регулярно.