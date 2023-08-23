О том, что понять — со смартфоном происходит что-то не то, можно обратив внимание на определенные «симптомы», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Первый признак — снижение производительности и постоянные «зависания», включая некоторые сложности с сохранением заряда аккумулятора, даже когда Android-смартфон не используется активно.

Второй — в основном браузере стали всплывать окна со странной информацией, которую вы не запрашивали в поисковике: необходимо проверить устройство на наличие вредоносных приложений или прописанных вкладок.

Третий — на устройстве установлены новые приложения без участия пользователя: они могут быть загружены вирусом.

Четвертый — «гаджет» начал себя необычно вести, в частности, открывая и закрывая самостоятельно приложения и сбрасывая звонки: в смартфон мог проникнуть так называемый «троян».

Если есть хотя бы один из вышеописанных признаков, лучше сбросить смартфон до заводских настроек, со стиранием всех данных, и проверить устройство антивирусной программой, желательно, установив ПО без подключения к Сети, а скопировав *.apk посредством USB-кабеля и компьютера.

Ранее мы писали о том, что эксперты указали на признаки для замены смартфона.