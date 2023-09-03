О том, что блокировка экрана помогает защитить «гаджет» от неправомерного доступа, как от посторонних лиц, так и просто от детей, а также если отказаться от установки паролей, смартфон станет особо уязвимым, в тои числе и для действий киберзлоумышленников, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В частности, наиболее вероятные риски при отключении блокировки экрана:

потеря персональных данных при краже устройства;

несанкционированное использование бесконтактной оплаты без введения PIN-кода;

доступ к соцсетям и отправка сообщений от вашего имени/получение конфиденциальной информации;

перечисления средств или онлайн-покупки с помощью SMS-уведомлений от банка.

Таким образом, отключать блокировку экрана допустимо только если вы абсолютно уверены в безопасности своего смартфона или когда он находится под постоянным наблюдением.

Ранее наш информационный портал писал о том, как понять, что смартфон заражен вирусами.