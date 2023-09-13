О том, что не все владельцы iPhone смогут это осуществить по причине «устаревания» их смартфонов, так как в текущем году компания из Купертино отправит в «мусорное ведро» и некоторые «гаджеты», поддерживающие текущую iOS16, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Apple.

Перечень iPhone, совместимых с iOS17 выглядит нижеуказанным образом:

iPhoneXs/XsMax;

iPhoneXR;

iPhone11/11Pro/11ProMax;

iPhone12/12mini/12Pro/12ProMax;

iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax;

iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax;

iPhoneSE2.

Как стало понятно, iPhoneX, как и вышедшие с ним одновременно iPhone8 и iPhone8Plus не получат iOS17, за исключением редких обновлений безопасности: эти 3 смартфона работают на чипах AppleA11, а совместимые с iOS17 — уже на AppleA12 и новее.

Ранее наш информационный портал писал о том, помогает ли перезагрузка смартфона стабильной работе устройства.