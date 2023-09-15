О том, что из себя представляет этот обновленный сервис с названием Emoji Kitchen, ранее доступный только в качестве встроенной функции клавиатуры Gboard на Android-устройствах, пишет «НБН», ссылаясь на материал «ТСН».

Как стало известно, данный сервис позволяет создавать креативные смайлики, комбинирую уже существующие, и чтобы воспользоваться этой инновационной функцией, необходимо в браузере Chrome в строке поиска набрать Emoji Kitchen, и потом нажать «Учимся готовить»:

Кликнуть на «Учимся готовить», и тогда сервис разместит «смайлики» в произвольном порядке:

Также, доступна возможность самостоятельно избирать «смайлики» и их комбинирование — достаточно нажать «Очистить все», и дождаться появления «квадратиков»:

Далее следует выбрать первый «смайлик», нажав на него и второй также — после этих действий, «иконки» помещаются в свободные квадратики и соединяются:

Если нажать на готовый скомбинированный «смайлик», он скопируется в буфер обмена как готовый объект в виде готовой картинки — теперь ним можно воспользоваться.

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