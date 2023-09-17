О том, что следует сделать, чтобы аккумулятор смартфона не разрядился в наиболее неподходящий момент, то есть попросту продлить время работы «гаджета», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

В первую очередь, необходимо включить режим энергосбережения (в некоторых Android-устройствах есть два варианта выбора), понизить яркость экрана до минимальных значений, а также изменить тему оформления на более темные тона.

Далее нужно закрыть абсолютно все приложения, которые хоть и работают в фоновом режиме, но все равно потребляют энергию.

Кроме того, лучше отключить все неиспользуемые функции связи — Wi-Fi, GPS, Bluetooth и мобильный интернет-трафик.

Помимо всего вышеописанного, позволяет снизить расход батареи и изменение типа подключения с 5G/4G на 3G.

Ранее мы писали о том, поможет ли перезагрузка смартфона стабильной работе.