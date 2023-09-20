О том, что причиной нестабильной работы интернет-подключения могут стать несколько повседневных домашних приборов или предметов, пишет «НБН», ссылаясь на мнение специалистов профильного портала iTECHua.

В частности, устройства и приборы, отрицательно влияющие на качество сигнала Wi-Fi роутера:

включенные микроволновая печь, беспроводной домашний телефон или радиоуправляемые игрушки могут работать на одной частоте с роутером, и «забивать» его сигнал;

бетонная стена тоже «отвратительно» пропускает сигнал;

Bluetooth-устройства, например, электрочайники, компьютерные мыши и подобные системы по идентичным причинам;

аквариум — чем больше металлические ребра конструкции, тем хуже они сказываются на качестве интернет-подключения;

огромная мебель или скульптуры;

зеркала с серебряной или алюминиевой амальгамой тоже «заглушат» радиоволновое излучение роутера.

Ранее мы писали о том, что эксперты дали несколько советов, позволяющих ограничить энергопотребление смартфона.