О том, что специалисты «Управления защиты персональных данных Польши» приступили к следственным мероприятиям, касающимся действий американской компании OpenAI, поскольку поступила жалоба — функциональность ChatGPT вступает в конфликт с некоторыми нормами законодательства Европейского Союза, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По словам президента «Управления защиты персональных данных Польши» (UODO) Яна Новака, новое дело против американской компании вызвано нарушениями множества положений по защите персональных данных, и по этой причине, представители OpenAI должен ответить на ряд вопросов. Согласно информации UODO, пострадавшая сторона, которая и направила жалобу, отметила в ней — OpenAI не внес исправления в ложные сведения о персоне, сгенерированные в чат-боте ChatGPT.

В частности, нарушение OpenAI состоит в том, что чат-бот каким-то образом смог получить частичный доступ к персональным данным «жалобщика», но на все его запросы относительно подобных действий, компания давала «уклончивые и ложные ответы».

Ранее мы писали о том, почему разработчики ChatGPT отказались от инструмента для выявления ИИ-контента.