О том, что зарядка «гаджета» без подключения к розетке не является какой-то фантастикой, поскольку есть несколько простых и эффективных способов возвращения смартфона «к жизни», пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Безусловно, в первую очередь можно воспользоваться портативным зарядным устройством также известным как внешний аккумулятор или Powerbank — эти резервные «блоки питания» имеют различную емкость и размеры, что позволяет взять их с собой в любые места.

Также, можно подключиться к автомобилю, если его панель оснащена встроенными USB-портами, позволяющими заряжать смартфон от аккумулятора машины или же приобрести инвертор для со всеми необходимыми разъемами.

Кроме того, зарядить свой телефон можно через USB-порт ноутбука, но портативный компьютер не должен находиться в «спящем режиме».

Помимо всего вышеописанного, «донором» электроэнергии может стать другой смартфон, при условии поддержки дополнительным устройством функции «обратной зарядки».

Ранее мы писали о том, что эксперты дали несколько советов, позволяющих ограничить энергопотребление смартфона.