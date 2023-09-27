О том, какие вредные привычки весьма негативно влияют не только на внешний вид, но и на стабильность работы внутренних составляющих ноутбука, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Постоянный перегрев ноутбука, то есть работа при высоких температурах на протяжении длительного времени, может сократить срок службы видеокарты, процессора, «кулеров» и батареи — следует своевременно проводить очистку вентиляционных решеток и использовать специальные охлаждающие подставки.

Чашка кофе/чая или стакан с минералкой рядом с ноутбуком могут быть очень опасными, так как из-за одного неловкого движения, любимый «гаджет» будет испорчен жидкостью. Кроме того, сигаретным дымом и шерстью домашних животных можно легко «забить» внутренности устройства, и очистить его станет невозможным без полной разборки.

Несмотря на то, что внутренний блок питания ноутбука предусматривает базовую защиту от перегрузок энергосети, надежнее всего подключать устройство через сетевой фильтр или ИБП-стабилизатор напряжения.

Деформированные части адаптера питания (погнутый кабель и так далее) также вызовут «раннюю смерть» ноутбука, а еще следует учесть — не нужно с усилием вставлять любые кабеля, и лучше не допускать, чтобы шнуры подвергались регулярным скручиваниям и изгибам.

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