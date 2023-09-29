О том, как устранить основную причину подобной ошибки, вызванную сбоем калибровки аккумулятора, в частности, вручную перенастроить специальный чип, отвечающий за контроль восполнения заряда, пишет «НБН», ссылаясь на материал iTECHua.

Для ручной калибровки батареи смартфона следует:

разрядить устройство полностью, чтобы оно выключилось, и не стартовало без пополнения емкости аккумулятора;

поставить «гаджет» на 8-часовую зарядку, исключив его включение и использование в этот период;

дождаться 100-процентного уровня батареи, и заряжать смартфон еще 1 час;

отсоединить кабель, включить устройство и подождать 1-3 минуты;

выключить смартфон и поставить его заряжаться еще на 1 час;

включить «девайс» — вышеописанные действия уже сбросили настройки контроллера питания.

Ранее мы писали о том, что стало известно, как можно зарядить смартфон, если нет доступа к розетке.