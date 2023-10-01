О том, как сохранить хоть какую-то связь в указанном случае, пишет «НБН», ссылаясь на рекомендации, размещенные на официальной странице Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
В частности, необходимо:
- при возможности всегда подключаться к фиксированным сетям или Wi-Fi;
- отказаться от видеофайлов в пользу текстовых форматов;
- отдавать приоритет в общении SMS-уведомлениям, а не звонкам или видеоконференциям;
- сократить продолжительность разговоров до минимума;
- установить ограничение интернет-трафика в настройках приложений и самое низкое разрешение в видеонастройках YouTube;
- отключить режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах (настройки → данные и хранилище/медиафайлы → отключить «фоновую загрузку»/в разделе «через мобильную сеть» отключить «автозагрузку медиа»;
- при невозможности подключения к сети своего оператора — перейти на национальный роуминг;
- заранее установить на «гаджет» приложения, основанные на принципе работы рации (радиус охвата зависит от поколения Bluetooth и препятствий для сигнала (от 60 до 100 метров)), но с соседями оставаться на связи можно) — Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.
Ранее мы писали о том, как можно «вручную», без сомнительных приложений, откалибровать батарею смартфона.