О том, как сохранить хоть какую-то связь в указанном случае, пишет «НБН», ссылаясь на рекомендации, размещенные на официальной странице Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

В частности, необходимо:

при возможности всегда подключаться к фиксированным сетям или Wi-Fi;

отказаться от видеофайлов в пользу текстовых форматов;

отдавать приоритет в общении SMS-уведомлениям, а не звонкам или видеоконференциям;

сократить продолжительность разговоров до минимума;

установить ограничение интернет-трафика в настройках приложений и самое низкое разрешение в видеонастройках YouTube;

отключить режим автоматической загрузки медиафайлов в мессенджерах (настройки → данные и хранилище/медиафайлы → отключить «фоновую загрузку»/в разделе «через мобильную сеть» отключить «автозагрузку медиа»;

при невозможности подключения к сети своего оператора — перейти на национальный роуминг;

заранее установить на «гаджет» приложения, основанные на принципе работы рации (радиус охвата зависит от поколения Bluetooth и препятствий для сигнала (от 60 до 100 метров)), но с соседями оставаться на связи можно) — Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Ранее мы писали о том, как можно «вручную», без сомнительных приложений, откалибровать батарею смартфона.