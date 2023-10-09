О том, как выглядит перечень лидеров автономной работы, основанный на смартфонах, произведенных с 2022-го по 2023-й года, пишет «НБН», ссылаясь на подборку авторитетного тематического портала Tom’s Guide.
В частности, благодаря почти идеальной оптимизации между внутренними составляющими смартфонов, так называемым «железом», и их программным обеспечением, рейтинг выглядит нижеуказанным образом:
- Asus ROG Phone 7 Ultimate проработает от одной зарядки 18 часов и 32 минуты;
- Motorola Edge Plus (2023-го года) — 15 часов и 47 минут;
- Asus ROG Phone 6 Pro — 15 часов и 14 минут;
- iPhone 15 Plus — 14 часов и 39 минут;
- iPhone 15 Pro Max — 14 часов и 2 минуты;
- iPhone 14 Pro Max — 13 часов и 39 минут;
- OnePlus Nord N300 — 13 часов и 13 минут;
- Asus Zenfone 9 — 13 часов и 13 минут;
- OnePlus 11 — 13 часов и 10 минут;
- Moto G Play (2023-го года) — 12 часов и 54 минуты.
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