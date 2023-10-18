Такое промышленное устройство как маслостанция гидравлическая в Украине может применяться на самых разных объектах. Различные варианты исполнения маслостанций — от переносных до самоходных — расширяют сферу применения этой техники. ООО «Промышленная гидравлика» предлагает широкий ассортимент маслостанций — при этом высокое качество всей техники подтверждается сертификатами.

Где применяются маслостанции?

Основная задача маслостанции состоит в подаче масла (или аналогичной рабочей жидкости) в маслопроводы, затем к регулирующей аппаратуре и исполнительным органам устройства. Основным компонентом маслостанции является насос, который может быть запитан от электропривода либо от дизельного/бензинового двигателя. В некоторых случаях для работы маслостанции требуется гидропривод или пневматический привод.

Различные типы приводов — не единственное принципиальное отличие маслостанций, применяемых в промышленности. Отличаются устройства по типу исполнения:

Стационарные — устанавливаются в цехах для работы стационарного оборудования.

Мобильные (переносные) — используются там, где необходимо организовать подачу масла на мобильную технику с гидроприводом.

Самоходные — монтируются на шасси и могут передвигаться своим ходом.

В зависимости от типа маслостанции используются:

В системах синхронного подъема (автомобильные домкраты).

В гайковертах и аналогичном оборудовании.

В прессовом оборудовании.

В системах позиционирования и перемещения крупнотоннажных конструкций.

В строительном оборудовании.

В системах, отвечающих за подачу смазки.

Кроме того, маслостанциями оснащают стенды для испытания гидравлической техники — рабочая среда при испытании должна подаваться под высоким давлением, и именно это давление обеспечивает маслостанция.

Заказ маслостанции в Украине: ООО «Промышленная гидравлика»

При выборе маслостанции для промышленного применения ключевыми параметрами становятся:

Тип устройства — мобильное или стационарное.

Тип привода (маслостанции на электроприводе — не единственный возможный вариант).

Рабочее давление.

Номинальная и максимальная подача рабочей жидкости.

Емкость бака для масла.

Кроме того, могут учитываться и другие параметры — потому спектр решений для промышленности в этом сегменте оборудования очень широк. ООО «Промышленная гидравлика» предлагает различные маслостанции от проверенных производителей с безупречной репутацией. Как было отмечено выше, компания гарантирует полную исправность техники и соответствие фактических рабочих параметров паспортным значениям. При этом цены на маслостанции гидравлические в Украине будут одними из наиболее доступных — прямые поставки от производителей позволяют минимизировать наценку.