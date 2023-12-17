О том, что на вариант PlayStation 5 Pro без оптического привода установят ценник в 500 долларов (около 18 600 гривен), а на версию с оптическим приводом — 600 долларов (около 22 300 гривен), и это на 11 процентов и 20 процентов дороже последней PlayStation 5 Slim соответственно, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную автором известного YouTube-канала Moore’s Law Is Dead.

Как стало известно, подобный рост цен стоимости несколько компенсируется более высокой производительностью — скорость в играх повысится в диапазоне от 30 процентов до 50 процентов.

Впрочем, радикальных изменений в архитектуре PlayStation 5 Pro не ожидается, однако станет более «тонким» технологический процесс сборки (4 нанометра вместо 6 нанометров), вследствие чего несколько подрастут частоты процессора, обеспечив прибавку «скорости».

Ранее мы писали о том, какими могут быть технические характеристики PlayStation 5 Pro.