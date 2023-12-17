Как информирует «НБН», об этом сообщается на странице Центра противодействия дезинформации в социальной сети Facebook.

Примечательно, что в описании этих каналов говорится, что они были созданы якобы для получения обратной связи о нарушениях и преступлениях командования. Но, что важно, в действительности, они были открыты россиянами для того, чтобы распространять в них собственные фейковые новости и нарративы. Целью всего этого является дискредитация как высшего военного командования в бригадах или батальонах, так и самих военнослужащих.

Кроме того, эти каналы создаются разведкой врага для сбора данных при помощи приема обратной связи.

В Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев ни в коем случае не переходить в подобного рода каналы, а доверять информации исключительно верифицированных источников.

Напомним, ранее в ЦПД пояснили, почему мобилизованные в «ЛНР» мужчины не хотят воевать за «братскую республику».