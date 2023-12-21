О том, что в долгожданном Apple iPad Pro, выпуск которого запланирован на 2024-й год, появится дополнительное «удобство», ранее представленное только в смартфонах американского бренда, пишет «НБН», ссылаясь инсайдерский материал Марка Гурмана, опубликованный в Bloomberg.

В частности, компания из Купертино намеревается оснастить планшет беспроводной зарядкой MagSafe с магнитным креплением — на подобную возможность Apple намекала еще в 2022-м году, но так и не реализовала ее.

По мнению Гурмана, отсрочка была вызвана тем, что для этого нововведения требуется внести конструктивные изменения в планшет — помимо интеграции самой индукционной катушки, разработчикам придется частично или полностью заменить алюминиевый сплав задней крышки на закаленное стекло.

Ранее мы писали о том, какая стоимость ожидается у PlayStation 5 Pro, выпуск которой запланирован на следующий год.