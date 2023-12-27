О том, что вышеописанная «надстройка» поможет неопытным пользователям сохранить не только персональные данные, но и настройки всех приложений, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Microsoft.

Как стало известно, нововведение появилось в бета-версии Windows 11 Insider Preview Build 25905: опция переустановки ОС есть меню «Настройки» => «Система» => «Восстановление» => «Устранение проблем с помощью Центра обновления Windows».

Вышеописанный способ, в отличие от сброса к заводским настройкам, сохраняет всю информацию и установленные программы. Кроме того, в Microsoft обещают — процесс переинсталлирования одной кнопкой займест существенно меньше времени, чем восстановление Windows 11 с предварительным сохранением посредством приложения Microsoft Media Creation Tool.

Предполагается, что общедоступный вариант Windows 11 с этой, и прочими уникальными функциями, выйдет не позднее февраля 2024-го года.

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