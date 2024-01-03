О том, в чем особенности Samsung Galaxy S24 Ultra, который представят уже в ближайшее время, пишет «НБН», ссылаясь на X-аккаунт китайского инсайдера Ice Universe.

Как стало известно, оформление Galaxy S24 Ultra будет мало чем отличается от предыдущего поколения, за исключением того, рамку «гаджета» заменят на материал из титанового сплава. Кроме того, устройство продолжит поддерживать стилус S-Pen.

Предполагается, что Galaxy S24 Ultra будет базироваться на мобильной платформе Qualcomm Snapdragon 8 третьего поколения, а дисплей получит разрешение в 2K, с предельной яркостью в 2 600 кд/м2. Также, в дополнение к 200-мегапиксельной основной камере, южнокорейский флагман оснастят трехкратным и пятикратным телеобъективами.

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