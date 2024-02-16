О том, что после обновления One UI 6.1, запланированного на март текущего года, владельцы серии Galaxy S23 могут рассчитывать на ИИ-дополнения от южнокорейской компании, пишет «НБН», ссылаясь на материал Sammobile.

Кроме того, ИИ-обновление получат собственники S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, включая планшеты линейки Galaxy Tab S9. Впрочем, некоторый потенциал ИИ не будет раскрыт на этих «старых» устройствах, так как только в S24 встроены наиболее актуальные на данном этапе процессоры: Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 2/3.

Однако, по крайней мере, у морально устаревших «гаджетов» появятся:

голосовой переводчик, активирующийся во время голосового общения;

выделение объектов на фото/видео в соцсетях, включая и умный поиск по ним в Сети;

функция автоматического создания заметок и редактированию фотоснимков;

улучшения для приложений камер и их ассистента.

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