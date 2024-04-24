О том, что пользователям, столкнувшимся с появлением горизонтальных зеленых полос на дисплее (при условии физического невмешательства в работу устройства), вскоре бесплатно заменят экран, но пока данное «улучшение» затронет не всех, пишет «НБН», ссылаясь на материал портала Sammobile.

Согласно информации инсайдера, собственникам смартфонов Samsung Galaxy S21/S22 смогут заменить экран без гарантии и на бесплатной основе, однако пока такой сервис доступен лишь в Индии.

Следует отметить, что в текущего месяца, в Сети появились первые жалобные обращения владельцев «устаревших» флагманских смартфонов Samsung относительно тех самых зеленых полос, возникших не из-за внешней/внутренней деформации компонентов «гаджета», а исключительно после обновления до One UI 6.1 или после продолжительного использования смартфона в «тяжелых» видеоиграх (то есть банального перегрева матрицы).

Ранее наш информационный портал писал о том, что инсайдер объяснял, почему во флагманских смартфонах вскоре будут устанавливать только 8/16 ГБ оперативной памяти.