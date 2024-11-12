Как пишет «НБН» со ссылкой на X-аккаунт Genki, по мнению главы Sony Хироки Тотоки, ознакомившегося с финансовым отчетом, неуместные цены на новую игровую консоль не отразились на притоке прибыли, поскольку устройство было изначально ориентировано на опытных геймеров, или как их еще называют «хардкорных пользователей».

По словам Тотоки, вопреки тому, игровое сообщество массово высказывало разные мнения о ценообразовании PlayStation 5 Pro, подобная стоимость приставки «не имела негативного влияния на продажи» (консоль стала доступна для покупки 7 ноября по ценам 700 долларов/700 фунтов стерлингов/800 евро).

Впрочем, в сравнении базовой версией PS5, сразу вызвавшей некоторый ажиотаж и спровоцировавшей небольшой дефицит (отсутствовало необходимое количество чипов для регулярного производства), обновленный «гаджет» фактически всегда есть большинстве магазинов.

При этом, «спекулянтам» не удалось повторить успех с перепродажей обычной PS5, и сейчас стоимость Pro-устройства колеблется от 510 фунтов стерлингов до 700 фунтов стерлингов.

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