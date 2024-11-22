Как информирует «НБН» со ссылкой на источники издания The Wall Street Journal, в 2023 году американский бизнесмен-инноватор Илон Маск запустил стартап искусственного интеллекта Grok, оценка которого на конец 2024 года достигла отметки в 50 млрд долларов.

Как стало известно, оценивание xAI Grok удвоилось с весны текущего года, превысив стоимость социальной сети экс-Twitter (X), которая обошлась Илону Маску в 44 млрд долларов.

Впрочем, такое падение стоимости соцсети одиозного миллиардера-трамписта, судя по всему, вызвано тем, что огромное количество рекламодателей покинули данную платформу из-за неоднозначных заявлений Маска и несовершенной модели модерации: в сентябре компания Fidelity, вложившая в X 19,6 млн долларов, отчиталась — ее инвестиций с 2022 года подешевели почти на 79 процентов.

Ранее наш информационный портал писал о том, что эксперт рассказал, как подготовиться к питчингу стартапа.