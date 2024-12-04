Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», от финансового директора OpenAI Сары Фрайер прозвучало заявление — обсуждается ряд идей, касающихся внедрению рекламы, однако окончательное решение примут, основываясь на пожеланиях целевой аудитории, чтобы не допустить оттока пользователей.

Исходя из слов Фрайер, принцип размещения рекламного контента в ChatGPT тщательно продумают, чтобы не разрушить основной функционал чат-бота и оставить традиционное удобство использования платформы.

Следует отметить, что OpenAI получала необходимые средства для своих проектов, введя подписку или привлекая корпоративных клиентов, но из-за растущих расходов на разработку и поддержку инновационных технологий, требуются дополнительные источники дохода для обеспечения стабильности работы компании, вопреки возникновению этических вопросов и снижения доверия пользователей.

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