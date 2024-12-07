Как сообщает «НБН» со ссылкой на XDA Developers, Microsoft проинформировала пользователей, решивших инсталлировать Windows 11 на устаревшие компьютеры, то есть такие, которое не подходят по минимальным требованиям, о существовании определенных рисков.

В частности, пользователям, решившим проигнорировать вышеописанное предупреждение Microsoft, и все же развернуть Windows 11 на несовместимых устройствах, следует знать — в подобном случае система не получит важных пакетов обновлений, и станет уязвимой для взлома, а также столкнется с рядом технических и финансовых проблем: любые сбои и повреждения, спровоцированные установкой ОС (операционная система) на «старые ПК», перестанут покрываться гарантией производителя устройства, то есть компенсироваться материально.

Таким образом, при внедрении новых программных решений, необходимо обратить внимание на технические требования ОС, поскольку «девайс» должен соответствовать современным стандартам, чтобы продолжать оставаться «безопасным» для владельца.

Ранее мы писали о том, кому и в каких ситуациях стоит выбирать CLOUD-серверы для хостинга.