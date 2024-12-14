Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SamMobile, появилось изображение полноценной гарнитуры смешанной/дополненной реальности Project Moohan XR, которая появится в продаже не ранее 2025 года.

Как стало известно, «девайс» будет работать на недавно представленной операционной системе Android XR, и, якобы, должен стать конкурентом провальному устройству от Apple — Vision Pro. Кодовое наименование Moohan означает «бесконечность», подчеркивая возможность обретения уникального опыта погружения в виртуальность мира.

Кроме того, Project Moohan XR сможет похвалиться «продвинутыми дисплеями», прозрачным режимом работы и нативным мультимодальным вводом, благодаря производительному процессору от Qualcomm последней генерации. Также, гарнитура будет работать с ИИ-ботом Google Gemini, который станет описывать и интерпретировать все увиденное пользователем.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Apple выпустила обновление операционной системы с ИИ-функционалом от OpenAI.