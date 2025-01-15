Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичный материал GsmArena, новая порция «слитых» сведений из Китая, проливает чуть больше света на «начинку», внешний вид и некоторые особенности Redmi Turbo 4 Pro.

Как стало известно инсайдерам, аккумуляторная батарея будет иметь емкость не 7 500 мАч, а 7 000 мАч. Кроме того, в недорогой «гаджет» встроят передовой микрочип Qualcomm Snapdragon 8s Elite, а не SoC Mediatek Dimensity 8400, как в Redmi Turbo 4.

Также, смартфон Redmi Turbo 4 Pro сможет похвастать плоским экраном с высокой степенью разрешения в 1,5K пикселей, металлической рамкой по бокам устройства и стеклянной панелью на задней плоскости, что, очевидно, позволит принести ряд флагманских признаков CMF (цветовая палитра, выбор материала, «кастомная» отделка) в средне-ценовой сегмент.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Acer представила консоль Nitro Blaze 11, которая опережает Steam Deck и Nintendo Switch по характеристикам.