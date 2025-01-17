Как информирует «НБН» со ссылкой на материал TomsHardware, видеоускорители RX 9070 XT и RX 9070, судя по всему, смогут похвастать 16 Гигабайтами памяти GDDR6 и незначительным увеличением численности потоковых процессоров (SP — Stream Processors), если провести сравнение с аналогичным «железом», базирующимся на технологии RDNA-3.

Как стало известно, серия AMD RX 9070 получит поддержку PCIe 5.0, а у XT будет 4096 SP (или 64 блока CU — Compute Units) и 16 Гигабайт «оперативки» (темп вычислений — 640 Гигабайт/секунда) на 256-битном интерфейсе и скоростью в 20 Гигабит/секунда.

При этом, в обычную RX 9070 также встроят 16 Гигабайт видеопамяти, но урежут количество вычислительных модулей до 3584 SP (56 CU). Конфигурация памяти останется идентичной «старшему брату», то есть бюджетный вариант сможет выдавать 640 Гигабайт/секунда пропускной способности, но базовую и boost-частоту урежут до 2,52 Гигагерца (boost), что почти на 500 Мегагерца меньше, чем у RX 9700 XT (2,97 Гигагерца (boost)).

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