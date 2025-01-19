Как информирует «НБН» со ссылкой на тематический портал GsmArena, Samsung Galaxy A26 станет работать на процессоре собственной разработки — Exynos 1280, который был и у предыдущей модели идентичного «гаджета», однако «девайс» получит оперативную память объемом до 8 Гигабайт и встроенное хранилище на 256 Гигабайт.

Кроме того, Samsung Galaxy A26 сможет похвалиться некоторыми обновлениями технической составляющей:

слотами для 2 SIM-карт;

размером дисплея в 6,64 дюйма (вместо 6,5-дюймового экрана) с разрешением Full HD+ и частотой обновления кадров в 120 Гигагерц;

тройной тыловой камерой (располагается на задней панели);

размерами в 0,164×0,775×0,77 сантиметра и толщиной (в месте интеграции камер) в 0,97 сантиметра;

операционной системой Android 15 («из коробки») и фирменной оболочкой One UI 7.0.

Ранее наш информационный портал писал о том, что инсайдеры уточняли технические характеристики смартфона Redmi Turbo 4 Pro.