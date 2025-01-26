Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GsmArena, оформление Asus ROG Phone 9 FE схоже с предыдущим вариантом ROG Phone 9 Pro, однако «гаджет» будет иметь толщину в 0,89 сантиметра, а весить — только 225 грамм.

Кроме того, ROG Phone 9 FE сможет похвалиться:

процессором Snapdragon 8 Gen 3;

16 Гигабайтами «оперативки» LPDDR5X;

256 Гигабайтами встроенного хранилища стандарта UFS 4.0;

6,78-дюймовым FullHD+ LTPO AMOLED-экраном с частотой обновления кадров в 165 Гигагерца и защитой Gorilla Glass Victus 2, а также встроенным в дисплей дактилоскопическим сканером;

тыловым блоком камер с 3 датчиками (50-мегапиксельным основным (Sony IMX890 с OIS), 13-мегапиксельным сверхширокоугольным и 5-мегапиксельным макро) и фронтальной 32-мегапиксельной камерой для «селфи»;

аккумуляторной батареей емкостью в 5 500 мАч плюс проводная зарядка на 65 Ватт (есть возможность подключить беспроводной вариант);

элементами управления AirTrigger;

стереодинамиками, 3,5-миллиметровым разъемом для наушников и Hi-Res Audio технологией;

Wi-Fi седьмой версии;

защитой от влаги и пыли класса IP68;

операционной системой Android 15 «из коробки».

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