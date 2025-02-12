Как информирует «НБН» со ссылкой на страницу Bigme, смартфон работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Dimensity 1080 с тактовой частотой 2,6 Гигагерца, 8 Гигабайтах оперативной памяти, и имеет «на борту» 256 Гигабайт постоянной.

Как стало известно, изображение «девайса» станет выводиться на 6,13-дюймовый монохромный сенсорный дисплей на базе технологии электронных чернил (разрешение дисплея — 824 на ×1 648 пикселей с 300 точек/дюйм и частотой не менее 21 кадра/секунда) с алгоритмом сглаживания и удаления задержки.

Кроме того, в «гаджет» интегрированы интерфейсы связи и беспроводной передачи данных: 5G, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, инфракрасный порт и слот для 2 SIM-карточек. HiBreak Pro сможет похвастать двумя камерами: фронтальной (с разрешением 5 Мегапикселей) и задней (в 20 Мегапикселей). За автономность устройства отвечает встроенная аккумуляторная батарея в 4500 мАч, поддерживающая быструю зарядку, мощностью до 18 Ватт.

Также, компания встроила в смартфон дактилоскопический сканер и бесплатный нейросетевой функционал (ИИ-модели переводят голос в текст и распознают написанное на снимках).

Стоимость смартфона HiBreak Pro составляет в 439 долларов США.

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