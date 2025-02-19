Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал FrontPageTech, любители инновационных технологий с нетерпением ожидают анонса нового iPhone 17 Air от Apple, и, благодаря инсайдеру Джону Проссеру, уже понятно, как станет выглядеть этот удивительный «девайс».

Исходя из слов Проссера, Apple iPhone 17 Air окажется настолько тонким, что толщина «гаджета» в самой тонкой плоскости не превысит 5,5 миллиметра, что является впечатляющим достижением инженерной мысли, которое, и, безусловно, привлечет внимание многих поклонников «яблочной» продукции.

На рендерных кадрах можно рассмотреть обновленную панель блока камер, расположенный в верхней части тыла корпуса: слева размещается одинарная задняя камера, а справа — чувствительный микрофон и светодиодный тип вспышки. Именно подобная компоновка элементов придает новинке ультрасовременный и сверхминималистичный вид.

Ранее мы писали о том, что эксперт перечислял основные конструктивные изменения серии Apple iPhone 17.