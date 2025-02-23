Как информирует «НБН» со ссылкой на британскую торговую онлайн-площадку Scan`s, процессор AMD Ryzen 5 9600 уже можно предзаказать за 221 фунт стерлингов (11 000 гривен), но до начала официальных поставок осталось 15 дней.

При этом, старший вариант Ryzen 5 9600 с индексом X в Украине реализуется, в среднем, за 12 000 гривен, то есть после поступления Ryzen 5 9600 в отечественные токи продажи, можно ожидать меньшей стоимости.

Процессор AMD Ryzen 5 9600 является урезанной (бюджетной) версией 9600X, но располагает тем же количеством ядер/потоков (6/12), архитектурой Zen 5, 32-мегабайтным L3 Cache и энергопотреблением в 65 Ватт. Ключевое отличие — пониженные тактовые частоты: 3,8/5,2 Гигагерца вместо 3,9/5,4 Гигагерца у 9600X.

Впрочем, у старшей модели нет в комплекте штатного кулера Wraith Stealth, что делает процессор выгодным приобретением, так как не придется дополнительно тратится на систему охлаждения.

Ранее мы писали о том, что СМИ раскрывали стоимость и характеристики игровой станции Asus ROG XG Mobile 2025.