Как информирует «НБН» со ссылкой на материал GizmoChina, Xiaomi 16 получит не только перископический телеобъектив, существенно усиливающий зум и детализацию изображений.

Исходя из данных, которые раскрыл информатор, китайский Xiaomi 16 окажется первым смартфоном, работающим на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2: благодаря этому микрочипу, «гаджет» ужа на стадии раннего тестирования в состоянии опередить современные флагманские решения на 40 процентов.

Помимо вышеописанного высокопроизводительного процессора, в новое устройство от Xiaomi интегрируют аккумуляторную батарею емкостью 6800 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 100 Ватт.

Отметим, что при всем этом, «гаджет» останется относительно компактным, то не планируется уменьшать 6,3-дюймовый OLED-дисплей или расширять тонкие рамки корпуса.

Таким образом, Xiaomi 16, предположительно, станет «настоящим монстром» по автономности, впрочем, лишь в своем дорогостоящем сегменте.

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