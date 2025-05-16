Как информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал Testing Games, процесс тестирования прошел 10 играх с разрешением 1440p. Актуальные 3D-ускорители были интегрированы в персональный компьютер с центральным процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 Гигабайтами оперативной памяти с частотой DDR5-6000.

Результаты выглядят так:

в Horizon Forbidden West — GeForce RTX 5060 Ti (младшая модель) показала 67 fps (частота смены кадров), а GeForce RTX 5070 Ti (старшая модель) — 117 fps;

в Forza Horizon 5 — 96 fps у младшей, а 171 fps — у старшей;

в S.T.A.L.K.E.R. 2 — 48 и 74 fps соответственно;

в CYBERPUNK 2077 — 34 fps и 60 fps соответственно;

в Kingdom Come Deliverance 2 — 41 fps и 80 fps соответственно;

в Red Dead Redemption 2 — 71 fps и 117 fps соответственно;

в Black Myth: Wukong — 36 fps и 55 fps соответственно;

в Ghost of Tsushima — 57 fps и 100 fps соответственно;

в God of War: Ragnarok — 90 fps и 155 fps соответственно;

в Silent Hill 2 — 52 fps и 79 fps соответственно.

Таким образом, GeForce RTX 5070 Ti практически в 2 раза опередила GeForce RTX 5060 Ti.

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