Как информирует «НБН» со ссылкой на данные пользователя соцсети Reddit под ником Privaterbok, Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition базируется на GPU-чипе GB202 с 24 064 CUDA-ядрами и видеокарте необходим источник питания в 600 Ватт.

Энтузиаст «прогнал» карту в нескольких бенчмарках в базовой конфигурации, а также немного повысил частоту GPU и видеопамяти:

в Time spy — 51 776 (заводские настройки)/54 300 (с «разгоном»);

в Time spy extreme — 28 009/30 019 соответственно;

в Steel nomad — 16 080/16 804 соответственно;

в Portal Royal — 39 938/42 374 соответственно;

в Geekbench 6 — 41 0031/43 4166 соответственно (OpenGL), и 41 2310/43 1723 соответственно (Vulkan).

На стандартных настройках RTX PRO 6000 опередила GeForce RTX 5090 на 9-10 процентов, а после разгона, разрыв достиг 14 процентов.

Эта видеокарта требует установки специализированных драйверов, и не поддерживает различный функционал и оптимизацию GeForce Game Ready, рассчитанных на игры, однако даже в Cyberpunk 2077 с разрешением 4000p, на «максималках» с Ultra-трассировкой лучей и DLSS 4 в режиме «Авто», данное «железо» выдавало, в среднем, 127 fps.

Впрочем, за производительность Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition следует отдать около 8 000 долларов США.

Ранее мы писали о том, что эксперты сравнили производительность видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti.