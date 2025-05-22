Как информирует «НБН» со ссылкой на материал SamMobile, аккумуляторная батарея Samsung Galaxy S25 Edge в 3900 мА/ч позволяет смартфону проработать лишь от 2,5 часа до 4 часов на одном заряде при включенном экране.

Специалисты напомнили — компания Samsung обещала 24-часовую работу «девайса» от аккумулятора, но в реальности, такая автономность недостижима: даже если на протяжении дня нагружать смартфон только простыми задачами, исключив игры, время работы «гаджета» все равно будет ниже заявленного — около 20 часов.

Эксперты подчеркнули — время работы аккумулятора Galaxy S25 Edge, в лучшем случае среднее, и идентично схожему показателю Galaxy S10e, вопреки тому, что новый смартфон имеет батарею на 800 мА/ч больше.

Кроме того, поскольку в Samsung Galaxy S25 Edge интегрирован топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а система охлаждения переработана под ультратонкий корпус, смартфон перегревается — «девайс», примерно, на 5 градусов горячее, чем прочие модели линейки S25, даже без нагрузки.

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