Как информирует «НБН» со ссылкой на мнение специалистов тематического портала Gizchina, на определенные смартфоны, стоимость которых составляет не более 300-400 долларов (12 400 — 16 500 гривен), однозначно следует обратить внимание в мае текущего года.

Первое место у смартфона CMF (суббренд британской компании Nothing) Phone 2 Pro, отличающегося модульной конструкцией, 120-Герцовым 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем и производительным процессором от Mediatek.

На втором месте — Poco (суббренд китайской компании Xiaomi) X7, который может похвалиться шустрым чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 120-Герцовым AMOLED-дисплеем, неплохим блоком камер и аккумуляторной батареей (хватает на сутки).

Третье место досталось Vivo (дочерняя компания китайского техногиганта BBK Electronics, владеющего брендами Oppo и OnePlus) T4 5G, отличительная особенность которого — емкий литий-ионный аккумулятор на 7300 мА/ч с быстрой зарядкой на 90 Ватт и 144-Герцовым AMOLED-экраном.

Ранее наш информационный портал писал о том, что специалисты раскрывали ключевые недостатки смартфона Samsung Galaxy S25 Edge.